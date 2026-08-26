Пять переходов и 7 км без шума: трассу Екатеринбург — Тюмень модернизируют за миллиард

«Уралуправтодор» приступает к реконструкции автомобильной дороги Р-351 «Екатеринбург — Тюмень». Работы по модернизации участка с 35-го по 104-й километр, включают строительство обходов населенных пунктов и возведение серии надземных пешеходных переходов.
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