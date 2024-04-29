«Снова открытие сезона!» Превью второго этапа СМП РСКГ-2024

«Снова открытие сезона!» Превью второго этапа СМП РСКГ-2024СМП РСКГМожно ли открыть кольцевой сезон дважды? Да! В первые выходные мая участники чемпионата и Кубка РФ, объединенных программой SMP Racing в Российскую серию кольцевых гонок, приезжают на «Смоленское кольцо».