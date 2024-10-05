Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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  • Maxim
    Какие родственники.."Родители требуют...
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"Родители требуют, чтобы я усыновила ребенка сестры, а я ведь еще не успела пожить для себя"

"Родители требуют, чтобы я усыновила ребенка сестры, а я ведь еще не успела пожить для себя"

Большинство из нас готовы сделать все, чтобы помочь своей семье. Но есть ли предел тому, как далеко мы можем зайти? Автор этой истории, только что окончив учебу и мечтая о самостоятельной жизни, оказалась под давлением родителей, которые требуют, чтобы она усыновила ребенка старшей сестры.

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Maxim
Какие родственники..
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