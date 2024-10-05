"Родители требуют, чтобы я усыновила ребенка сестры, а я ведь еще не успела пожить для себя"

Большинство из нас готовы сделать все, чтобы помочь своей семье. Но есть ли предел тому, как далеко мы можем зайти? Автор этой истории, только что окончив учебу и мечтая о самостоятельной жизни, оказалась под давлением родителей, которые требуют, чтобы она усыновила ребенка старшей сестры.