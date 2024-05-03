На Камчатку прибыл новый рейдовый разъездной катер

Новый рейдовый разъездной катер проекта 02221, изготовленный на Ярославском судостроительным заводом, доставлен по железной дороге до Владивостока и морским транспортом "КИЛ-168" – до Петропавловска-Камчатского.
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