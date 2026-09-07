Страна и люди
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Страна и люди

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Победитель войны за Карабах попрощался с Арменией

Победитель войны за Карабах попрощался с Арменией

Бывший министр обороны Армении, бывший командующий вооруженными силами Армении, один из тех, кто выиграл для Армении карабахскую войну генерал-лейтенант Тер-Григорьянц отказался от армянского гражданства.

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Новый комментарий от пользователя
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Анатолий Сазонов

Насчёт всего конфликта из-за Карабаха у нас правительство и все СМИ толкуют всё правильно и доступно.Но почему это не доходит до армянского народа и он упорно голосует за предателя? По видимому  мы что-то делаем не так и нам пора сменить улыбку "кота Леопольда"на оскал хищного животного.Может хватит жалеть "заблудший"армянский народ и показать то,что мы от них независимы,а они от нас всецело!?Да и с другими "братьями" надо поступать так,как это делают те-же американцы.