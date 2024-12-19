Художник Sarah Duthie (Mckendry)

Помимо создания произведений искусства, Сара Маккендри является преподавателем, предлагая онлайн-курсы по масляной живописи и разрабатывая эксклюзивную программу членства, в рамках которой она обучает студентов техникам масляной живописи.
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