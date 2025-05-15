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Троллинг: Кадырова и Медведева на переговоры в Стамбул

Троллинг: Кадырова и Медведева на переговоры в Стамбул

Один ясно выражает мысли , другой как бе намекнет циркачам, что все серьёзно. Киевский и европейские персонажи хотят поиграть в игры? А почему бы не подыграть? Они хотят их Стамбульских переговоров сделать перемогу? Возникает вопрос, а что они могут сделать или предложить? Какой может быть компромисс со стороны России? Предположим мы соглашается на остановку БД по линии боевого соприкосновения.

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Комментарии
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Алексей Тан
Надо было Медведева и Кадырова на переговоры отправлять? ==================== Инородцы СТЁБАТЬСЯ начали... всё ТАКИ.... САМИ с СОБОЙ переговариваться будут... как это было в прошлый раз в Стамбуле.... как ОНИ судили САМИ СЕБЯ ... в Нюрнберге!.... любят, любят ОНИ ... &quot;мировое шоу&quot; устраивать... СЕБЯ ПИАРИТЬ, ... ВОТ только КРОВЬ проливают, ДРУГИЕ народы.
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8 час.
Оливия Никтова
Какие вообще переговоры..с  продажной киевской шпаной????? идти до конца   ..и выполнить все что надо!Перемирие-это только болтовня  с их стороны и передыщка!! Лживая изворотливая нация....А Трамп-дед лицемер  миротворец...))А Мдведев-прав0-когда открытым текстом говорит  кто они...а не гуманность  проявляет и акт милосердия...
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8 час.
Гена Саваторов
ограниченный выход хохляндии к морю для торгового и рыболовного флота (поблажка) с проходом через Российскую таможню (которая под бдительным оком ФСБ). А лучше- Николаевская и Одесская области в составе России. В крайнем случае как самостоятельное государство-Малороссия, Новороссия или ещё что. но не ухраина.
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6 час.
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