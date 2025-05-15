Троллинг: Кадырова и Медведева на переговоры в Стамбул

Алексей Тан Надо было Медведева и Кадырова на переговоры отправлять? ==================== Инородцы СТЁБАТЬСЯ начали... всё ТАКИ.... САМИ с СОБОЙ переговариваться будут... как это было в прошлый раз в Стамбуле.... как ОНИ судили САМИ СЕБЯ ... в Нюрнберге!.... любят, любят ОНИ ... "мировое шоу" устраивать... СЕБЯ ПИАРИТЬ, ... ВОТ только КРОВЬ проливают, ДРУГИЕ народы.

Оливия Никтова Какие вообще переговоры..с продажной киевской шпаной????? идти до конца ..и выполнить все что надо!Перемирие-это только болтовня с их стороны и передыщка!! Лживая изворотливая нация....А Трамп-дед лицемер миротворец...))А Мдведев-прав0-когда открытым текстом говорит кто они...а не гуманность проявляет и акт милосердия...