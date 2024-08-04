Ситуация становится все более безнадежной для украинской армии, в странах-союзницах расширяется пул политиков, которые начинают требовать больших уступок со стороны Киева.
В Германии указали на отсутствие у Зеленского альтернативы переговорам
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Шалимов
Эти тупые дойчи что, белены объелись? Какие могут быть переговоры??! И с кем? С укрофашистскими дебилоидами? С вражеским дерьмом Гейропстана и Пиндостана? Даже думать о переговорах со всей этой нечистью - себя не уважать. Вот на какой йух нам какие бы то ни было переговоры? Мы и без переговоров побеждаем этот мировой фашизм -НАТО. Только полная победа на салорейхом и его безоговорочная капитуляция. Знаем, для чего эти натовские шакалы затрындели о переговорах. Учёные, знаем, чем обернутся для нас эти посиделки. Минским обманом хорошо научены!
Ответить
13 час.
Владимир Соловьев
Зеленский не президент, но ему надо приготовиться к ответственности за военные преступление, наподобие нацистов в фашистской Германии.
Ответить
12 час.
Бауржан Сатпаев
Он нужен для суда, как Нюрберге
Ответить
4 час.
Свежие комментарии