Политика как он...
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Политика как она есть

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В Германии указали на отсутствие у Зеленского альтернативы переговорам

В Германии указали на отсутствие у Зеленского альтернативы переговорам

Ситуация становится все более безнадежной для украинской армии, в странах-союзницах расширяется пул политиков, которые начинают требовать больших уступок со стороны Киева.

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Комментарии
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Владимир Шалимов
Эти тупые дойчи что, белены объелись? Какие могут быть переговоры??! И с кем? С укрофашистскими дебилоидами? С вражеским дерьмом Гейропстана и Пиндостана? Даже думать о переговорах со всей этой нечистью - себя не уважать. Вот на какой йух нам какие бы то ни было переговоры? Мы и без переговоров побеждаем этот мировой фашизм -НАТО. Только полная победа на салорейхом и его безоговорочная капитуляция. Знаем, для чего эти натовские шакалы затрындели о переговорах. Учёные, знаем, чем обернутся для нас эти посиделки. Минским обманом хорошо научены!
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13 час.
Владимир Соловьев
Зеленский не президент, но ему надо приготовиться к ответственности за военные преступление, наподобие нацистов в фашистской Германии.
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12 час.
Бауржан Сатпаев
Он нужен для суда, как Нюрберге
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4 час.

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