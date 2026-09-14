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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жоао Виктор: «У России нет шансов против Бразилии в своей лучшей форме. Наша страна остается нацией с самым большим количеством талантов в мире»

Жоао Виктор считает, что сборной России было бы тяжело справиться с командой Бразилии. – Как думаешь, почему Бразилия не смогла добиться успеха на чемпионате мира? – Бразильские футбольные идеи отжили себя.

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