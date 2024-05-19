Погибших красноармейцев нашли в Карелии спустя 83 года

В Суоярском районе карельские поисковики обнаружили останки солдат Красной Армии С начала полевого сезона, который стартовал в начале мая, карельские поисковики нашли останки красноармейцев, погибших во времена советско-финляндской 1939-1940 годов и Великой Отечественной войны.