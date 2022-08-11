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Медведев о поражении от Кириоса: «Не могу сказать, что нужно что-то менять. На другом этапе турнира все могло получиться иначе»

Первая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал поражение от Ника Кириоса во втором круге в Монреале – 7:6, 4:6, 2:6.

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