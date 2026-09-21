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Картинки в учебниках: когда иллюстрации только мешают учиться

Картинки в учебниках: когда иллюстрации только мешают учиться

Представьте: вы читаете учебник, и перед глазами — яркие иллюстрации, которые должны помочь вам лучше понять материал.

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