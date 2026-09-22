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Ивановские новости

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На кольце у автовокзала в Иванове не будет стелы «Город трудовой доблести»

На кольце у автовокзала в Иванове не будет стелы «Город трудовой доблести»

Реконструкцию кольцевой развязки на Лежневской обещают завершить до конца октября. Стелу «Город трудовой доблести» решили перенести на другую площадку – место в центре кольца признали перегруженным.

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