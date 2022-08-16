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На Южном Урале уровень исполнения расходов на нацпроекты выше среднероссийского

На Южном Урале уровень исполнения расходов на нацпроекты выше среднероссийского

Регион вошел в топ-10 субъектов-лидеров по этому показателю. Опубликованы данные по кассовому исполнению расходов на национальные проекты по субъектам России.

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