США поставят Тайваню четыре беспилотника MQ-9B SkyGuardian, предназначенных для морской разведки

Минобороны США заключили контракт с компанией General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) на 250 миллионов долларов на производство для армии Тайваня четырех беспилотных летательных аппаратов MQ-9B SkyGuardian, предназначенных для морской разведки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии