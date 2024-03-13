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США поставят Тайваню четыре беспилотника MQ-9B SkyGuardian, предназначенных для морской разведки

США поставят Тайваню четыре беспилотника MQ-9B SkyGuardian, предназначенных для морской разведки

Минобороны США заключили контракт с компанией General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) на 250 миллионов долларов на производство для армии Тайваня четырех беспилотных летательных аппаратов MQ-9B SkyGuardian, предназначенных для морской разведки.

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