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100 тысяч тонн орловской стерляди выпустят в Оку

100 тысяч тонн орловской стерляди выпустят в Оку

Спикер Орловского облсовета Леонид Музалевский посетил осетровый рыбоводный завод. Он познакомился с работой инкубационного цеха, а также обсудил с директором завода Александром Балакиным перспективы развития.

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