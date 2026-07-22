100 тысяч тонн орловской стерляди выпустят в Оку

Спикер Орловского облсовета Леонид Музалевский посетил осетровый рыбоводный завод. Он познакомился с работой инкубационного цеха, а также обсудил с директором завода Александром Балакиным перспективы развития.
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