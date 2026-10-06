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ФедералПресс

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Евгений Люлин рассказал, что все оргвопросы решены и Законодательное Собрание начинает плановую системную работу

Евгений Люлин рассказал, что все оргвопросы решены и Законодательное Собрание начинает плановую системную работу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 октября, ФедералПресс. На втором этапе первого заседания Законодательного Собрания Нижегородской области VIII созыва, прошедшем 6 октября, депутаты утвердили ключевые организационные решения.

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