Мэр Краснодара: День города пройдет без салютов и бурных торжеств

Мэр Краснодара: День города пройдет без салютов и бурных торжествГлава Краснодара заранее предупредил о том, что в этом году День города в краевом центе пройдет скромно, без обычных салютов на главной площади и бурного веселья.
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