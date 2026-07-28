Театр абсурда
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Театр абсурда

8 901 подписчик

В США такое немыслимо, а в России – норма? У приезжих появилось новое развлечение: Над полицией просто глумятся

В США такое немыслимо, а в России – норма? У приезжих появилось новое развлечение: Над полицией просто глумятся

Новый тренд в соцсетях – ролики, где приезжие провоцируют силовиков, снимают всё на телефон и уходят с чувством победителей.

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Комментарии
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Сергей Алексеев
Или в силу вступает чуть позже...?
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1 м.
Александр Бабин
Бардак в ведомстве Колокольцева Полицейские боятся что они будут крайними
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1 м.
Владимир Елкин
Пора вернуть смертную казнь и применять её к приезжим пошире! Эту мразь, устроившую в 90-е годы жуткий геноцид русских, живущих в их республике, нечего жалеть! А сегодня их выродки приехали в Россию......! Кто уверен, что у них изменились средневековые нравы и законы? Сегодня они - пятая колонна англо-саксов в России! А пока руководит нашей полицией турист Колокольцев вместо того, чтобы решить вопрос с денежным довольствием и кадрами в российском МВД, ничего не изменится! Полиции нужны права, как у американских полицейских:  только вякнул не так - пристрелить агрессивного нарушителя без каких-либо последствий!
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1 м.