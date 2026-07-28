В США такое немыслимо, а в России – норма? У приезжих появилось новое развлечение: Над полицией просто глумятся

Владимир Елкин

Пора вернуть смертную казнь и применять её к приезжим пошире! Эту мразь, устроившую в 90-е годы жуткий геноцид русских, живущих в их республике, нечего жалеть! А сегодня их выродки приехали в Россию......! Кто уверен, что у них изменились средневековые нравы и законы? Сегодня они - пятая колонна англо-саксов в России! А пока руководит нашей полицией турист Колокольцев вместо того, чтобы решить вопрос с денежным довольствием и кадрами в российском МВД, ничего не изменится! Полиции нужны права, как у американских полицейских: только вякнул не так - пристрелить агрессивного нарушителя без каких-либо последствий!