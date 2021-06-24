МИД России сделал предупреждение после инцидента с британским эсминцем

ПОЛИТРОССИЯПолитикаМИД России сделал предупреждение после инцидента с британским эсминцемМосква предупредила о последствиях для всех, кто пойдет на провокации, подобные ситуации с британским эсминцем.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВаша Светлость101-е китайское предупреждение... Ушедший своим ходом из наших территориальных вод британец - позор наших военных и рукоблудителей! Все "предупреждения", не подкрепленные реальными гробами "гостей"-провокаторов, не боле чем пустая болтовня! Нам ясно показывают, что они, натовцы, не уважают суверенитет России, а, значит, это не первый и не последний раз! Утопленное натовское корыто намного эффективнее дипломатической трескотни! Не хотят уважать, пусть боятся!!!Комментировать
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