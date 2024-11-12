Стал известен срок запуска российского радиолокационного спутника «Кондор-ФКА» № 3

Российский радиолокационный спутник «Кондор-ФКА» № 3 планируется запустить в 2026 году. Соответствующий срок ТАСС стал известен из доклада директора проектов по созданию систем дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) — заместителя генерального конструктора холдинга «Российские космические системы» (РКС) Андрея Емельянова.
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