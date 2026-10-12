Александр Беглов: приватизация пяти неиспользуемых памятников архитектуры позволит сохранить их без бюджетных затрат

На рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства 12 октября было одобрено решение о включении в программу приватизации пяти неиспользуемых зданий, требующих ремонта.
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