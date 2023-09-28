Владимир Ефимов: на развитие Москвы в 2024 году направят более 40% бюджета

Власти Москвы направят на развитие столицы более 40% расходной части бюджета в 2024 году. Это на 2% больше, чем в прошлом, сообщил 28 сентября заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на сессии «Траектория развития региональных финансов в современных реалиях» в ходе Московского финансового форума.