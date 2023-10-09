В Нижегородской области восьмилетняя девочка нашла кости мамонта

Марьям Мирсаитова отправилась на рыбалку с отцом и стала юным палеонтологом. Восьмилетняя девочка обнаружила кости мамонта и древнего бизона во время рыбалки в Нижегородской области, сообщается на странице Нижегородского музея-заповедника «ВКонтакте».