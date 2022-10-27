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“Имела право”, – в госбезопасности Литвы прокомментировали прибытие Ксении Собчак

“Имела право”, – в госбезопасности Литвы прокомментировали прибытие Ксении Собчак

Всё тайное становится явным. Именно эта пословица сработала с Ксенией Собчак, которая ещё недавно всех убеждала, что у неё нет израильского паспорта, а на «Землю Обетованную» она ездила исключительно в запланированный ранее отпуск.

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