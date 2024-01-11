Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников стартовал в Москве

В Москве стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады. В нем примут участие примерно 30 тысяч местных школьников, которые продемонстрировали успех на муниципальном уровне, а также победители и призеры 2023 года, сообщили в пресс-службе столичного правительства.
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