Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников стартовал в Москве

В Москве стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады. В нем примут участие примерно 30 тысяч местных школьников, которые продемонстрировали успех на муниципальном уровне, а также победители и призеры 2023 года, сообщили в пресс-службе столичного правительства.