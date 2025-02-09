Постпред Гатилов: дипломатов США не видно и не слышно на заседаниях ООН

Американские дипломаты стали проявлять меньше активности в мероприятиях органов ООН, они не вступают в полемику, как раньше, что не характерно для делегатов из США, отметил постпред РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.