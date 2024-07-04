Пашинян: Армения готова к стратегическому партнерству с США

Армения готова поднять уровень отношений с Соединенными Штатами до стратегического партнерства. Об этом говорится в послании премьер-министра страны Никола Пашиняна президенту США Джо Байдену по случаю празднования в США Дня независимости.
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