Ленинский районный суд Уфы приговорил местного жителя к 10 годам строгого режима за попытку сбыта наркотиков через Интернет

Ленинский районный суд Уфы вынес приговор местному жителю, который обвинялся по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет в особо крупном размере".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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