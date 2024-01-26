Новые заправки планируется построить в Забайкалье

Сеть новых автозаправочных станций планируется построить в Забайкальском крае. Об этом сообщается в Telegram-канале краевого правительства со ссылкой на слова главы региона Александра Осипова в ходе отчётного совещания.
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