Самолет президента Польши Дуды не смог приземлиться из-за машины орнитолога

Президентский лайнер лидера Польши Анджея Дуды лишь со второй попытки сумел приземлиться в Варшаве. Первая посадка сорвалась из-за того, что орнитолог оставил на взлетно-посадочной полосе свой автомобиль, сообщил RMF FM.