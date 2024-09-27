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Самолет президента Польши Дуды не смог приземлиться из-за машины орнитолога

Самолет президента Польши Дуды не смог приземлиться из-за машины орнитолога

Президентский лайнер лидера Польши Анджея Дуды лишь со второй попытки сумел приземлиться в Варшаве. Первая посадка сорвалась из-за того, что орнитолог оставил на взлетно-посадочной полосе свой автомобиль, сообщил RMF FM.

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