FT: Евросоюз и Украина опасаются, что Трамп может выйти из переговоров

Президент США может сослаться на незначительный прогресс в урегулировании конфликта Европейские и украинские официальные лица выражают опасения, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может выйти из инициатив по достижению мирного урегулирования на Украине, сообщает издание Financial Times.
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