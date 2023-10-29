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Аналитик Юшков заявил, что прекращение транзита газа через Украину повысит цены

Аналитик Юшков заявил, что прекращение транзита газа через Украину повысит цены

Эксперт Финансового университета при Правительстве, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил 29 октября, в случае разрыва Украиной договора о транзите газа с Россией вырастут цены на мировом газовом рынке.

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