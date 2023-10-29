Аналитик Юшков заявил, что прекращение транзита газа через Украину повысит цены

Эксперт Финансового университета при Правительстве, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил 29 октября, в случае разрыва Украиной договора о транзите газа с Россией вырастут цены на мировом газовом рынке.
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