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Этот таинственный мир

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Великий фильтр, инопланетная жизнь и что все это значит для нашего вымирания

Великий фильтр, инопланетная жизнь и что все это значит для нашего вымирания

Учитывая отсутствие инопланетян, возникает вопрос: Великий фильтр уже был в нашем прошлом или ждет нас в будущем? Учитывая 200 секстиллионов (200 миллиардов триллионов) звезд во Вселенной и 13,7 миллиарда лет, прошедших с момента ее зарождения, вы можете задаться вопросом, где сейчас находятся все инопланетные цивилизации.

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