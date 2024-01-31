Великий фильтр, инопланетная жизнь и что все это значит для нашего вымирания

Учитывая отсутствие инопланетян, возникает вопрос: Великий фильтр уже был в нашем прошлом или ждет нас в будущем? Учитывая 200 секстиллионов (200 миллиардов триллионов) звезд во Вселенной и 13,7 миллиарда лет, прошедших с момента ее зарождения, вы можете задаться вопросом, где сейчас находятся все инопланетные цивилизации.