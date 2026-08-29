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«Если мы этого не сделаем, конец сезона будет сложным…» Норрис предупредил McLaren

McLaren Действующий чемпион мира Ф1 Ландо Норрис призвал McLaren сосредоточить дальнейшее развитие MCL40 на устранении проблем в медленных поворотах, признав, что без этого им будет сложно сохранять конкурентоспособность до конца сезона.

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