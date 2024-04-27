Собянин: Москва взяла Гран-при премии «Умный город» за цифровизацию горхозяйства

Жюри выделило 11 проектов по цифровизации городского хозяйства Москвы В своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин известил горожан о том, что Москва уже второй раз подряд была удостоена гран-при Национальной премии «Умный город», где 11 цифровых проектов получили заслуженные награды.