Вклад туристов в казну Петербурга превысил запланированный бюджет

За первое полугодие туристический налог принес Петербургу 476 млн рублей. К концу 2026 года ожидается, что сумма превысит запланированные в бюджете 1,26 млрд рублей.
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