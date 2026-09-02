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Вклад туристов в казну Петербурга превысил запланированный бюджет

Вклад туристов в казну Петербурга превысил запланированный бюджет

За первое полугодие туристический налог принес Петербургу 476 млн рублей. К концу 2026 года ожидается, что сумма превысит запланированные в бюджете 1,26 млрд рублей.

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