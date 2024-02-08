Провел с отцом меньше часа и улетел обратно в Америку: что известно о поездке принца Гарри

И что в это время делала Меган Маркл фото: @sussexroyalКак известно, сразу после официального объявления о том, что у Карла III диагностирован рак, принц Гарри практически сразу вылетел в Лондон, чтобы встретиться с отцом.
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