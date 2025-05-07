Минэнерго США: в мае начнется выпуск новой термоядерной бомбы B61-13

В Соединенных Штатах в ближайшие дни начнется выпуск новой авиационной термоядерной бомбы B61-13. Об этом, ссылаясь на выступление в конгрессе исполняющей обязанности директора Национального управления ядерной безопасности США Тересы Роббинс, сообщает РИА Новости.