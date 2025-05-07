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Минэнерго США: в мае начнется выпуск новой термоядерной бомбы B61-13

Минэнерго США: в мае начнется выпуск новой термоядерной бомбы B61-13

В Соединенных Штатах в ближайшие дни начнется выпуск новой авиационной термоядерной бомбы B61-13. Об этом, ссылаясь на выступление в конгрессе исполняющей обязанности директора Национального управления ядерной безопасности США Тересы Роббинс, сообщает РИА Новости.

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