Минэнерго США: в мае начнется выпуск новой термоядерной бомбы B61-13

В Соединенных Штатах в ближайшие дни начнется выпуск новой авиационной термоядерной бомбы B61-13. Об этом, ссылаясь на выступление в конгрессе исполняющей обязанности директора Национального управления ядерной безопасности США Тересы Роббинс, сообщает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии