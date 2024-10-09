Директория зятя Назарова: Гранель засветила мутные связи?

Обнародование пакета документов, вскрывающего некоторые весьма занятные взаимоотношения властей Подмосковья и ГК «Гранель», похоже, стало толчком к некоторым внутренним рокировкам в юрлицах, приближенных к дивизиону.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии