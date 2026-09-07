Норвегия сформировала артиллерийский дивизион на границе с Россией – посол Корчунов

На боевое дежурство в норвежской губернии Финнмарк встали четыре первых южнокорейских САУ К9 с дальностью стрельбы до 40 км и планами ее увеличения в будущем свыше 120 км за счет использования снарядов с прямоточным воздушно-реактивным двигателем, заявил в понедельник, 7 сентября 2026 года, посол Москвы в Осло Николай Корчунов.