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Норвегия сформировала артиллерийский дивизион на границе с Россией – посол Корчунов

Норвегия сформировала артиллерийский дивизион на границе с Россией – посол Корчунов

На боевое дежурство в норвежской губернии Финнмарк встали четыре первых южнокорейских САУ К9 с дальностью стрельбы до 40 км и планами ее увеличения в будущем свыше 120 км за счет использования снарядов с прямоточным воздушно-реактивным двигателем, заявил в понедельник, 7 сентября 2026 года, посол Москвы в Осло Николай Корчунов.

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