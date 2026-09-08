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«Хозур ТВ»да мөфти Камил хәзрәтнең ачык лекцияләре күрсәтеләчәк

«Хозур ТВ» телеканалы Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллинның «Рухуль бәян» тәфсире буенча ачык лекцияләрен эфирга әзерли.

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