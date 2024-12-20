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Царьград

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В Зимбабве мужчину съели крокодилы

В Зимбабве мужчину съели крокодилы

В Зимбабве мужчина погиб в результате нападения крокодилов.В национальном парке Гонарежу на юго-востоке Зимбабве погиб 23-летний мужчина в результате нападения крокодилов, пишет издание Pindula.

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Комментарии
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Амара Карпова
Всех воров и предателей отправить в Зимбабве!!!
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18 час.

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