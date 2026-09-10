Главное за ночь 10 сентября: атака на 12 регионов России, есть жертвы

В ночь на 10 сентября средства ПВО уничтожили 448 украинских дронов, сообщает Минобороны России. Но, к сожалению, без разрушений, пострадавших и погибших в этот раз не обошлось.
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