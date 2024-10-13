«Это то, что нас убивает»: в ВСУ жалуются на пиратские Starlink в руках россиян

Daddy Bo

Совершенно невозможно объяснить, каким образом люди и страны, поперёк всех международных положений вмешивающиеся в чужой для них военный конфликт на одной из сторон конфликта, используя для этого все методы - начиная от финансирования и поставки оружия и до применения сложных электронных систем позволяют себе обижаться, что противодействующая сторона препятствует им в этих действиях. Совсем у людей нет ни разума ни совести?