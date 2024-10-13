Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Это то, что нас убивает»: в ВСУ жалуются на пиратские Starlink в руках россиян

«Это то, что нас убивает»: в ВСУ жалуются на пиратские Starlink в руках россиян

Использование россиянами «пиратских» систем Starlink негативно влияет на боевые действия на Украине, сообщает принадлежащее миллиардеру Джеффу Безосу американское издание The Washington Post По данным издания, это стало серьезным вызовом для украинских сил, в частности в Покровском регионе, где эта технология сыграла важную роль в стратегических операциях.

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Комментарии
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Daddy Bo
Совершенно невозможно объяснить, каким образом люди и страны, поперёк всех международных положений вмешивающиеся в чужой для них военный конфликт на одной из сторон конфликта, используя для этого все методы - начиная от финансирования и поставки оружия и до применения сложных электронных систем позволяют себе обижаться, что противодействующая сторона препятствует им в этих действиях. Совсем у людей нет ни разума ни совести?
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13 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
УТЮ ТЮ.....Обиделись БЛЯ???
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