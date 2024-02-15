СБУ заочно предъявила Дерипаске обвинение по семи статьям УК Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) собрала доказательную базу на российского олигарха Олега Дерипаску и его украинских топ-менеджеров, якобы отправлявших в РФ сырье для производства ракетного комплекса «Искандер».
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