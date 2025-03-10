В Калуге депутаты Городской Думы поздравили активистов ТОС "Суворовская"

В ТОС Суворовская подвели итоги и наградили активистов. Председатель общины, депутат Гордумы Максим Платов представил отчёт, посвящённый основным направлениям деятельности ТОС, а также обсудил с членами совета планы по благоустройству и развитию микрорайона.