В Калуге депутаты Городской Думы поздравили активистов ТОС "Суворовская"

В ТОС Суворовская подвели итоги и наградили активистов. Председатель общины, депутат Гордумы Максим Платов представил отчёт, посвящённый основным направлениям деятельности ТОС, а также обсудил с членами совета планы по благоустройству и развитию микрорайона.
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