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WP: сократить бюджетных разрыв для Украины будет непросто

WP: сократить бюджетных разрыв для Украины будет непросто

Перспективы ведения конфликта для Украины в последние недели «заметно ухудшились» из-за российских ударов, дефицита денежных средств, коррупционных скандалов, внутриполитических разногласий и усталости среди международных сторонников.

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