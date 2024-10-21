Первый «по-настоящему умный телефон с искусственным интеллектом» Honor Magic 7 будет доступен в пяти цветах

По данным авторитетного инсайдера Digital Chat Station, серия Honor Magic 7 будет доступна в следующих цветах: сером, белом, синем и черном, а также в золотом варианте, эксклюзивном для стандартного Magic 7.
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