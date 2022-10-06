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В Германии дошли до «опасной черты» из-за украинских беженцев

В Германии дошли до «опасной черты» из-за украинских беженцев

Газета Suddeutsche Zeitung, ссылаясь на коллективное письмо мэров, заявила, что руководители 23 муниципалитетов в Баден-Вюртемберге обратились к главе МВД Германии Нэнси Фрезер с просьбой о финансовой помощи для обеспечения беженцев с Украины.

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