В Германии дошли до «опасной черты» из-за украинских беженцев

Газета Suddeutsche Zeitung, ссылаясь на коллективное письмо мэров, заявила, что руководители 23 муниципалитетов в Баден-Вюртемберге обратились к главе МВД Германии Нэнси Фрезер с просьбой о финансовой помощи для обеспечения беженцев с Украины.